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В Швейцарии установили награду за каждого нового вакцинированного

В Швейцарии установили награду за каждого нового вакцинированного Правительство Швейцарии (Федеральный совет) установило материальное поощрение для населения за содействие вакцинации от коронавируса, поскольку прививочная кампания, по оценке властей, идет недостаточно быстро.
Другие страны
1 октября 2021 г. 19:24
В Швейцарии установили награду за каждого нового вакцинированного

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) установило материальное поощрение для населения за содействие вакцинации от коронавируса, поскольку прививочная кампания, по оценке властей, идет недостаточно быстро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно принятому в пятницу решению, за каждого нового вакцинированного отныне положена премия в 50 франков (1 франк равен примерно 1,08 доллара по текущему курсу).

В настоящий момент в стране полностью привиты от коронавируса около 57% населения. Швейцария имеет "один из самых низких в Европе уровней вакцинации", констатировал Федеральный совет. Как считают в правительстве, среди граждан старше 65 лет необходимо достичь охвата прививками в 90-95% (сейчас этот показатель составляет 88,5%), а в возрастной группе 18-65 лет охват должен составлять около 80% (сейчас - 71%).

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə vaksin olunanlara mükafat təyin edilib

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