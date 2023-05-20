В Швейцарии три человека погибли в результате падения экскурсионного самолета

Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии, пилот и оба пассажира погибли.

Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии, пилот и оба пассажира погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция кантона Невшатель.

"В субботу, 20 мая 2023 года, около 10:20 по местному времени (12:20 по бакинскому времени) туристический самолет потерпел крушение в лесу в месте под названием Ла-Комб-Дернье близ городка Пон-де-Мартель. Пилот и оба пассажира погибли", - говорится в сообщении.

Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, "вылетел утром из аэропорта города Ла-Шо-де-Фон и выполнял экскурсионный полет".

По данным полиции, самолет упал в труднодоступной местности, что сильно затруднило работу спасателей. Ведется расследование.