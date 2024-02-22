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В Швейцарии создали спецгруппу для контроля за санкциями против РФ

В Швейцарии создали спецгруппу для контроля за санкциями против РФ Власти Швейцарии сформировали группу специалистов, занимающихся выявлением нарушений санкций против России и Белоруссии.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 06:40
В Швейцарии создали спецгруппу для контроля за санкциями против РФ

Власти Швейцарии сформировали группу специалистов, занимающихся выявлением нарушений санкций против России и Белоруссии.

Как передает Report, об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель швейцарского Государственного секретариата экономики (SECO), отвечающего за экспортный контроль, Фабиан Майенфиш.

"Чтобы усилить соблюдение финансовых санкций, SECO решил создать специализированную группу по "расследованию и правоприменению", - отметил он.

Эта группа "занимается, среди прочего, сложным административным уголовным производством в связи с применением санкций и их исполнением, следственными действиями в связи с возможными нарушениями санкций и анализом отношений собственности и контроля сложных структур компаний", - пояснил Майенфиш.

"В SECO поступило в общей сложности около 230 сообщений о подозрительных случаях", - продолжил он. "Это привело к 47 административным уголовным производствам. Из них 29 разбирательств на данный момент юридически завершены", - констатировал представитель, добавив, что вынесено 20 постановлений о прекращении дел, а в девяти случаях речь идет о наложении штрафов.

Отметим, что 21 февраля дипломаты Евросоюза утвердили 13-й пакет санкций в отношении России и приступили к обсуждению 14-го пакета. Источник в европейских политических кругах не исключил, что в черный список попадут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, их конкретные имена пока не раскрываются.

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