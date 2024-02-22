В Швейцарии создали спецгруппу для контроля за санкциями против РФ

Власти Швейцарии сформировали группу специалистов, занимающихся выявлением нарушений санкций против России и Белоруссии.

Власти Швейцарии сформировали группу специалистов, занимающихся выявлением нарушений санкций против России и Белоруссии.

Как передает Report , об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель швейцарского Государственного секретариата экономики (SECO), отвечающего за экспортный контроль, Фабиан Майенфиш.

"Чтобы усилить соблюдение финансовых санкций, SECO решил создать специализированную группу по "расследованию и правоприменению", - отметил он.

Эта группа "занимается, среди прочего, сложным административным уголовным производством в связи с применением санкций и их исполнением, следственными действиями в связи с возможными нарушениями санкций и анализом отношений собственности и контроля сложных структур компаний", - пояснил Майенфиш.

"В SECO поступило в общей сложности около 230 сообщений о подозрительных случаях", - продолжил он. "Это привело к 47 административным уголовным производствам. Из них 29 разбирательств на данный момент юридически завершены", - констатировал представитель, добавив, что вынесено 20 постановлений о прекращении дел, а в девяти случаях речь идет о наложении штрафов.

Отметим, что 21 февраля дипломаты Евросоюза утвердили 13-й пакет санкций в отношении России и приступили к обсуждению 14-го пакета. Источник в европейских политических кругах не исключил, что в черный список попадут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, их конкретные имена пока не раскрываются.