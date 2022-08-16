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В Швейцарии собрали подписи в поддержку референдума по закупке истребителей США

В Швейцарии собрали подписи в поддержку референдума по закупке истребителей США Противники приобретения Швейцарией у США истребителей F-35 официально внесли во вторник на рассмотрение государственных органов общественную инициативу, требующую проведения референдума по данному вопросу.
Другие страны
16 августа 2022 г. 19:49
В Швейцарии собрали подписи в поддержку референдума по закупке истребителей США

Противники приобретения Швейцарией у США истребителей F-35 официально внесли во вторник на рассмотрение государственных органов общественную инициативу, требующую проведения референдума по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник Федеральная канцелярия, которая проведет верификацию подписей. Согласно швейцарскому законодательству, их должно быть не менее 100 тыс., когда речь идет, как в случае с американскими F-35, о внесении изменений в конституцию.

"Инициатива была внесена 16 августа", - информировала во вторник Федеральная канцелярия в разделе сайта, посвященного инициативе "Стоп - F-35", которую ранее выдвинули антивоенная организация "Группа за Швейцарию без армии" и левые партии. Они добиваются внесения в конституцию статей о том, что страна "не закупает боевые самолеты F-35" и что это правило будет действовать до 1 января 2040 года.

По словам авторов инициативы, им удалось собрать более 120 тыс. подписей, из которых почти 103 тыс. были тщательно выверены. В опубликованном во вторник заявлении они потребовали от правительства отреагировать "как можно быстрее", чтобы вопрос о "крупнейшем оружейном контракте в швейцарской истории получил демократическое решение". Противники приобретения у США F-35 считают, что эти самолеты слишком дороги в обслуживании и не приспособлены для обороны нейтральной Швейцарии, так как созданы для НАТО. По их мнению, референдум мог бы состояться 12 марта 2023 года в случае быстрого выполнения необходимых подготовительных процедур.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд призвала в марте отозвать инициативу по F-35, сославшись на события в Украине. Однако инициаторы референдума отказали ей.

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