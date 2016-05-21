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    В Швейцарии скоростной поезд столкнулся с автобусом

    Столкновение случилось в тот момент, когда автобус пересекал железнодорожные пути, двигаясь в сторону вокзала

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Скоростной поезд столкнулся с туристическим автобусом в швейцарской коммуне Интерлакен примерно в 40 км от Берна, пострадали 17 человек. Как передает Report, oб этом сообщил агентство TACC .

    По сведениям, авария произошла вечером 20 мая. Столкновение случилось в тот момент, когда автобус пересекал железнодорожные пути, двигаясь в сторону вокзала.

    Представитель Федеральных железных дорог страны сообщил изданию, что все пострадавшие являются пассажирами автобуса. Они были доставлены в местные больницы.

    На текущий момент на месте инцидента работает команда спасателей.

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