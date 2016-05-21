В Швейцарии скоростной поезд столкнулся с автобусом

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Скоростной поезд столкнулся с туристическим автобусом в швейцарской коммуне Интерлакен примерно в 40 км от Берна, пострадали 17 человек. Как передает Report, oб этом сообщил агентство TACC .

По сведениям, авария произошла вечером 20 мая. Столкновение случилось в тот момент, когда автобус пересекал железнодорожные пути, двигаясь в сторону вокзала.

Представитель Федеральных железных дорог страны сообщил изданию, что все пострадавшие являются пассажирами автобуса. Они были доставлены в местные больницы.

На текущий момент на месте инцидента работает команда спасателей.