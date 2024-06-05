В Швейцарии решили усилить контроль за выделением средств организациям в Палестине

Швейцария должна тщательнее контролировать материальную поддержку организациям, действующим в Палестине, включая Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы предоставленные средства не попали к террори

Швейцария должна тщательнее контролировать материальную поддержку организациям, действующим в Палестине, включая Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы предоставленные средства не попали к террористам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом обратился к правительству страны Совет кантонов (малая палата парламента), утвердивший соответствующее постановление.

"Швейцария должна лучше контролировать свои взносы в организации, действующие в Палестине. Совет кантонов в среду 21 голосом против 20 утвердил после Национального совета (большая палата) инициативу, целью которой является обеспечение того, чтобы швейцарские деньги не финансировали терроризм", - сообщила парламентская пресс-служба, подчеркнув, что "внимание сосредоточено на БАПОР".

Одобренная парламентариями инициатива содержит просьбу к Федеральному совету (правительству) создать рабочую группу, ответственную за контроль над взносами Швейцарии, перечисляемыми организациям на Ближнем Востоке. Группа также должна "следить за тем, чтобы эти средства не могли быть использованы не по назначению, для финансирования терроризма". Это сделано для того, чтобы организации, "призывающие к ненависти, разжигающие насилие или участвующие в насильственных действиях, были немедленно лишены всех выплат" или чтобы их деятельность была приостановлена, заявил депутат от Швейцарской народной партии Марко Кьеза. По его словам, учитывая объем средств, которыми располагают террористические организации на Ближнем Востоке, "необходимо принять меры и усилить безопасность".

Выступивший на заседании глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что все изложенные в постановлении парламента меры уже реализованы. В частности, внешнеполитическое ведомство приняло решение о проведении внешнего аудита всех проектов, которые не были рассмотрены в 2023 году. В парламенте после 7 октября прошлого года была создана специальная группа, которая отслеживает финансовые потоки в регионе Ближнего Востока.