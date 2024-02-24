В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине

Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее необходимо включить в проект.

Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее необходимо включить в проект.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в Нью-Йорке заявил журналистам глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Именно Украина попросила нас организовать эту конференцию, но без России мира не будет. Сейчас мы находимся в этом хрупком равновесии, чтобы найти путь, который мог бы охватить Россию на этом пути. Надежда на то, что Россия примет участие в первой конференции, довольно малая, но именно поэтому я провел беседу с господином [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, который сказал мне, что дверь для серьезных предложений всегда открыта. Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема", - сказал он.

Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине.