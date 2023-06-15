В Швейцарии прошла ежегодная национальная женская забастовка

В городах Швейцарии в рамках ежегодной женской забастовки прошли массовые демонстрации женщин.

В городах Швейцарии в рамках ежегодной женской забастовки прошли массовые демонстрации женщин.

Как передает Report, по всей стране в шествиях и митингах приняли участие десятки тысяч человек, выразивших протест против гендерного неравенства в обществе. Самая массовая демонстрация состоялась в центре самого крупного города Швейцарии - Цюриха. По данным местной полиции, в ней участвовали около 15 тыс. женщин. Демонстрантки вышли на улицы под лозунгом "Зарплата, время, уважение".

Забастовки женщин в Швейцарии проводятся ежегодно 14 июня, начиная с 1991 года. За 10 лет до этого, в конституцию страны были внесены изменения, гарантирующие равные права мужчин и женщин, в том числе, и в сфере трудовых отношений.

В этом году демонстрантки требовали принятия общенациональных мер по борьбе с гендерным насилием, а также увеличения продолжительности декретных отпусков для обоих родителей на срок до одного года.