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В Швейцарии прошла ежегодная национальная женская забастовка

В Швейцарии прошла ежегодная национальная женская забастовка В городах Швейцарии в рамках ежегодной женской забастовки прошли массовые демонстрации женщин.
Другие страны
15 июня 2023 г. 08:32
В Швейцарии прошла ежегодная национальная женская забастовка

В городах Швейцарии в рамках ежегодной женской забастовки прошли массовые демонстрации женщин.

Как передает Report, по всей стране в шествиях и митингах приняли участие десятки тысяч человек, выразивших протест против гендерного неравенства в обществе. Самая массовая демонстрация состоялась в центре самого крупного города Швейцарии - Цюриха. По данным местной полиции, в ней участвовали около 15 тыс. женщин. Демонстрантки вышли на улицы под лозунгом "Зарплата, время, уважение".

Забастовки женщин в Швейцарии проводятся ежегодно 14 июня, начиная с 1991 года. За 10 лет до этого, в конституцию страны были внесены изменения, гарантирующие равные права мужчин и женщин, в том числе, и в сфере трудовых отношений.

В этом году демонстрантки требовали принятия общенациональных мер по борьбе с гендерным насилием, а также увеличения продолжительности декретных отпусков для обоих родителей на срок до одного года.

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