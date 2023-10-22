О нас

В Швейцарии пройдут парламентские выборы

В Швейцарии пройдут парламентские выборы Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на парламентских выборах 200 депутатов Национального совета - большой палаты законодательного органа и 45 из 46 депутатов его малой палаты - Совета кантонов.
Другие страны
22 октября 2023 г. 07:39
В Швейцарии пройдут парламентские выборы

Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на парламентских выборах 200 депутатов Национального совета - большой палаты законодательного органа и 45 из 46 депутатов его малой палаты - Совета кантонов.

Как передает Report, четыре крупнейшие партии, формирующие с конца 1950-х годов правительство, согласно последним опросам, вновь получат подавляющее большинство мест в Федеральном собрании, что на практике будет означать сохранение страной на предстоящие четыре года прежнего курса во внешней и внутренней политике, основанного на балансе интересов между основными политическими силами.

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за строгое соблюдение страной нейтралитета и ограничение иммиграции, является фаворитом на выборах. Согласно опросам, она имеет высокие шансы не только сохранить свой статус крупнейшей партии страны, но и расширить свое представительство в Федеральном собрании. Так, опрос, проведенный социологической службой Sotomo с 22 сентября по 5 октября, свидетельствует, что за ШНП готовы проголосовать 28,1% избирателей, что существенно больше, чем у ближайшего конкурента - левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), которая может рассчитывать на 18,3% голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçrədə parlament seçkiləri keçiriləcək

Самое читаемое

Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
15 октября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi