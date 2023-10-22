В Швейцарии пройдут парламентские выборы

Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на парламентских выборах 200 депутатов Национального совета - большой палаты законодательного органа и 45 из 46 депутатов его малой палаты - Совета кантонов.

Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на парламентских выборах 200 депутатов Национального совета - большой палаты законодательного органа и 45 из 46 депутатов его малой палаты - Совета кантонов.

Как передает Report, четыре крупнейшие партии, формирующие с конца 1950-х годов правительство, согласно последним опросам, вновь получат подавляющее большинство мест в Федеральном собрании, что на практике будет означать сохранение страной на предстоящие четыре года прежнего курса во внешней и внутренней политике, основанного на балансе интересов между основными политическими силами.

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за строгое соблюдение страной нейтралитета и ограничение иммиграции, является фаворитом на выборах. Согласно опросам, она имеет высокие шансы не только сохранить свой статус крупнейшей партии страны, но и расширить свое представительство в Федеральном собрании. Так, опрос, проведенный социологической службой Sotomo с 22 сентября по 5 октября, свидетельствует, что за ШНП готовы проголосовать 28,1% избирателей, что существенно больше, чем у ближайшего конкурента - левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), которая может рассчитывать на 18,3% голосов.