В Швейцарии пройдет референдум о продлении антиковидного законодательства

В Швейцарии пройдет общенациональный референдум по законодательству о противодействии COVID-19 в условиях, когда это заболевание перестало быть чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Вопрос на общенациональное голосование вынесен по инициативе противников продления закона, объединившихся в комитет "Мерам - нет!". Они считают, что необходимости в специальном законодательстве нет.
Свою точку зрения вышеуказанные группы аргументируют тем, что вспышка COVID-19, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, больше не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.