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В Швейцарии пройдет референдум о продлении антиковидного законодательства

В Швейцарии пройдет референдум о продлении антиковидного законодательства В Швейцарии пройдет общенациональный референдум по законодательству о противодействии COVID-19 в условиях, когда это заболевание перестало быть чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Другие страны
18 июня 2023 г. 03:46
В Швейцарии пройдет референдум о продлении антиковидного законодательства

В Швейцарии пройдет общенациональный референдум по законодательству о противодействии COVID-19 в условиях, когда это заболевание перестало быть чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Как передает Report, граждане страны выскажут свое мнение о том, требуется ли стране такое законодательство. На голосование вынесены также закон о постепенном отказе от обогрева домов загрязняющими атмосферу источниками энергии в целях защиты климата и правительственный план введения налога для крупных транснациональных корпораций на уровне не ниже 15%.

Вопрос на общенациональное голосование вынесен по инициативе противников продления закона, объединившихся в комитет "Мерам - нет!". Они считают, что необходимости в специальном законодательстве нет.

Свою точку зрения вышеуказанные группы аргументируют тем, что вспышка COVID-19, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, больше не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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