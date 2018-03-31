В Швейцарии после схода лавины пропали несколько человек

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Снежная лавина сошла в субботу в швейцарском кантоне Вале, под снегом оказались несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радио Rottu Oberwallis со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел неподалеку от курорта Фишеральп. Спасатели уже направились на поиски пропавших. Согласно первоначальным данным, речь идет о группе туристов-лыжников, состоящей из пяти человек.

По словам представителя полиции кантона Матиаса Фолькена, поисковая операция усложняется погодными условиями.