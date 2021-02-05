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В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли шесть человек

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли шесть человек Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы смертельные исходы после проведения прививки.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 20:53
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли шесть человек

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы смертельные исходы после проведения прививки.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии сообщении.

"По состоянию на 4 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 63 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", - отмечается в сообщении. Большинство этих уведомлений (37, или 59%) "расцениваются как несерьезные". Это, в частности, головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышение температуры и озноб.

К "серьезным" специалисты отнесли остальные 26 случаев (41%), среди которых - трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах, а также шесть случаев смерти вакцинированных.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə koronavirus peyvəndi vurduran altı nəfər ölüb

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