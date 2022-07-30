В Швейцарии пообещали ввести санкции в случае вторжения Китая на Тайвань

Если Китай вторгнется на Тайвань, то против него будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем антироссийские.

Если Китай вторгнется на Тайвань, то против него будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем антироссийские.

Как передает Report, об этом в интервью газете Neue Zuercher Zeitung заявила глава госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

"Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции", — сказала она, отвечая на вопрос о том, введет ли Швейцария санкции, которые в случае вторжения КНР в Тайвань введут против Пекина страны ЕС.

Она также допустила, что введение санкций против Китая вызвало бы "больше дискуссий" как в Евросоюзе и США, так и в Швейцарии. "Но я надеюсь, что до этого никогда не дойдет", — добавила глава SECO.

Китай официально считает Тайвань своей провинцией, но последний позиционирует себя как отдельное государство. На Западе сейчас обсуждают, какими последствиями может обернуться возможное насильственное подчинение Тайваня Пекином.