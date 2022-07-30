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В Швейцарии пообещали ввести санкции в случае вторжения Китая на Тайвань

В Швейцарии пообещали ввести санкции в случае вторжения Китая на Тайвань Если Китай вторгнется на Тайвань, то против него будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем антироссийские.
Другие страны
30 июля 2022 г. 17:51
В Швейцарии пообещали ввести санкции в случае вторжения Китая на Тайвань

Если Китай вторгнется на Тайвань, то против него будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем антироссийские.

Как передает Report, об этом в интервью газете Neue Zuercher Zeitung заявила глава госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

"Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции", — сказала она, отвечая на вопрос о том, введет ли Швейцария санкции, которые в случае вторжения КНР в Тайвань введут против Пекина страны ЕС.

Она также допустила, что введение санкций против Китая вызвало бы "больше дискуссий" как в Евросоюзе и США, так и в Швейцарии. "Но я надеюсь, что до этого никогда не дойдет", — добавила глава SECO.

Китай официально считает Тайвань своей провинцией, но последний позиционирует себя как отдельное государство. На Западе сейчас обсуждают, какими последствиями может обернуться возможное насильственное подчинение Тайваня Пекином.

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