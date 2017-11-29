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    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    С рельсов сошли три вагона в середине состава

    Баку. 29ноября. REPORT.AZ/ Несколько вагонов высокоскоростного поезда сошли с рельсов в швейцарском Базеле, пострадавших нет.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщил в среду немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

    "Около 17.00 отдельные вагоны поезда ICE75 (Гамбург Альтона — Кур) сошли с рельсов при въезде на вокзал SBB в Базеле. По данным вокзала, в настоящий момент пострадавших нет", — говорится в сообщении концерна в Twitter.

    Согласно последней информации, с рельсов сошли три вагона в середине состава, в том числе вагон-ресторан. "О причине инцидента пока нет данных", — сообщили в концерне.

    Других подробностей инцидента в сообщении нет.

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