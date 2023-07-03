В Швейцарии подростки устроили погромы по примеру Франции

В швейцарском городе Лозанна полиция арестовала семь человек за вандализм, устроенный по примеру погромов во Франции. На восстановление порядка было направлено около полусотни полицейских.

В швейцарском городе Лозанна полиция арестовала семь человек за вандализм, устроенный по примеру погромов во Франции. На восстановление порядка было направлено около полусотни полицейских.

Как передает Report со ссылкой на Swissinfo, всего в беспорядках участвовали более сотни молодых людей, собравшихся в центре Лозанны во франкоязычной части Швейцарии в субботу вечером.

В числе арестованных участников беспорядков шесть лиц были несовершеннолетними, пятеро с иностранным гражданством. Правоохранительные органы Лозанны начали расследование, надзор осуществляет прокуратура. В сообщении полиции Лозанны говорится, что всего было разбито несколько витрин магазинов, особенно в районе Флон (Flon) и на улице Рю де Женев (rue de Genève).

Молодые люди бросали в полицейских камни брусчатки и бутылки с зажигательной смесью.