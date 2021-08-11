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В Швейцарии отменят бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся

В Швейцарии отменят бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.
Другие страны
11 августа 2021 г. 20:27
В Швейцарии отменят бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся

Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, предполагается, что с 1 октября правительство не будет покрывать расходы на тестирование для людей без симптомов COVID, а также на тесты для самопроверки не прошедших вакцинацию от коронавируса или не переболевших этой инфекцией. Исключение планируется сделать для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку.

"Люди, которые не вакцинировались или не выздоровели от COVID-19 и желают посетить мероприятие, на котором требуется COVID-сертификат, с 1 октября должны будут самостоятельно оплатить тест или пройти вакцинацию", - говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном по итогам его заседания 11 августа.

В ходе заседания правительство также решило не отменять действующие антикоронавирусные меры на фоне роста числа заболевших COVID, возвращения граждан страны из отпусков и распространения "дельта-штамма".

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Версия на английском языке Switzerland to cancel free tests for COVID for non-vaccinated

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