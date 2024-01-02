О нас

В Швейцарии официально сменился президент

В Швейцарии официально сменился президент Виола Амгерд, которая является главой Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, стала президентом страны на год.
Другие страны
2 января 2024 г. 02:43
В Швейцарии официально сменился президент

Виола Амгерд, которая является главой Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, стала президентом страны на год.

Как передает Report со ссылкой на The Local, 61-летняя Амгерд была первой женщиной-министром обороны Швейцарии. Она сменила на посту президента Алена Берсе, который занимал его в течение 2023 года.

Стоит заметить, что президент Швейцарии не имеет реальных полномочий. Его меняют каждый год 1 января. Главой государства становится один из членов Федерального совета (правительства) на ротационной основе.

Президент представляет страну за рубежом, председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçrədə rəsmi olaraq prezident dəyişib

Другие новости из категории

ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками
ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками
2 января 2024 г. 02:15
Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына
Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына
2 января 2024 г. 01:42
ЕС может потерять более $2 млрд из-за просроченных препаратов от COVID-19
ЕС может потерять более $2 млрд из-за просроченных препаратов от COVID-19
2 января 2024 г. 01:16
Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до четырех
Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до четырех
2 января 2024 г. 00:48
В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар
В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар
1 января 2024 г. 23:54
Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS
Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS
1 января 2024 г. 23:31
Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы
Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы
1 января 2024 г. 23:14
Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД
Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД
1 января 2024 г. 22:12
ООН официально завершила миссию в Мали
ООН официально завершила миссию в Мали
1 января 2024 г. 20:59
В США произошла стрельба во время новогодней вечеринки, есть погибшие
В США произошла стрельба во время новогодней вечеринки, есть погибшие
1 января 2024 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi