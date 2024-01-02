В Швейцарии официально сменился президент

Виола Амгерд, которая является главой Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, стала президентом страны на год.

Виола Амгерд, которая является главой Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, стала президентом страны на год.

Как передает Report со ссылкой на The Local, 61-летняя Амгерд была первой женщиной-министром обороны Швейцарии. Она сменила на посту президента Алена Берсе, который занимал его в течение 2023 года.

Стоит заметить, что президент Швейцарии не имеет реальных полномочий. Его меняют каждый год 1 января. Главой государства становится один из членов Федерального совета (правительства) на ротационной основе.

Президент представляет страну за рубежом, председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров.