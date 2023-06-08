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В Швейцарии одобрили закон, разрешающий реэкспорт оружия

В Швейцарии одобрили закон, разрешающий реэкспорт оружия Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспортировать вооружение в страны, в которых идут военные конфликты.
Другие страны
8 июня 2023 г. 03:51
В Швейцарии одобрили закон, разрешающий реэкспорт оружия

Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспортировать вооружение в страны, в которых идут военные конфликты.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте верхней палаты швейцарского парламента.

За проголосовали 22 парламентария, против — 17, четверо воздержались.

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", — говорится в документе.

Напомним, что 2 июня нижняя палата парламента Швейцарии отказалась принять соответствующую поправку. Теперь она должна снова рассмотреть данный вопрос. Против инициативы проголосовали 98 депутатов Национального совета, за — 75.

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