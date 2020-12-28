В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант COVID-19

Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции.

Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье Федеральный офис общественного здравоохранения.

"В рамках своего исследования Швейцарская высшая техническая школа Цюриха секвенировала около 500 образцов от людей с положительными результатами (на коронавирус)… Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах, тогда как британский вариант не обнаружен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из заболевших находится в кантоне Швиц, второй – во Франции. Подчеркивается, что швейцарский Федеральный офис общественного здравоохранения поддерживает контакты с властями Швица и Франции.