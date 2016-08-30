В Швейцарии обнаружены обломки пропавшего в ходе учений военного самолета

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Поисковые службы Швейцарии обнаружили обломки военного самолета F/A-18C Hornet, пропавшего накануне во время учений.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

В сообщении отмечается, что самолет разбился недалеко от перевала Зустен в Швейцарских Альпах. Поискам препятствовали плохие погодные условия в горах. Спасатели до сих пор продолжают поиски пилота, его судьба неизвестна.

F/A-18 Hornet - палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.