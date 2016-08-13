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    ​В Швейцарии неизвестный ранил в поезде 7 человек

    Мужчина также устроил пожар в вагоне

    Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Человек, вооруженный ножом, совершил нападение на пассажиров поезда на северо-востоке Швейцарии в кантоне Санкт-Галлен.

    Как сообщает Report со ссылкой на ББС, мужчина также устроил пожар в вагоне.

    В результате ранения получили семь человек. Все они были госпитализированы с ножевыми ранениями и ожогами. Среди пострадавших - шестилетний ребенок.

    Сам нападавший также был отправлен в больницу. Сообщается, что это швейцарец 27-и лет. Другой информации о его личности пока нет.

    В районе места происшествия проводится полицейская операция, в воздух подняты вертолеты экстренных служб.

    Мотивы преступника сейчас устанавливаются.

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