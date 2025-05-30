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В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности Швейцарская армия не может начать операцию по ликвидации схода ледника из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе.
Другие страны
30 мая 2025 г. 06:58
В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

Швейцарская армия не может начать операцию по ликвидации схода ледника из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

В публикации отмечается, что армия мобилизовала 53 человека для ликвидации последствий. В дальнейшем это число будет увеличено до 120.

До этого сообщалось, что обвал огромного ледника в Швейцарии, уничтоживший 90% деревни Блаттен, снял на видео беспилотный летательный аппарат.

В результате деревня у подножия горы оказалась засыпана. Из-за инцидента пострадал не только населенный пункт, но и местная река Лонза, засыпанная камнями и мусором. При этом власти не исключают, что ситуация ухудшится в ближайшее время.

Также в Швейцарии заявили о намерении восстановить Блаттен.

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