В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

Швейцарская армия не может начать операцию по ликвидации схода ледника из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе.

Швейцарская армия не может начать операцию по ликвидации схода ледника из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе.

Как передает Report , об этом сообщает портал Швейцарского радио и телевидения ( SRF ).

В публикации отмечается, что армия мобилизовала 53 человека для ликвидации последствий. В дальнейшем это число будет увеличено до 120.

До этого сообщалось, что обвал огромного ледника в Швейцарии, уничтоживший 90% деревни Блаттен, снял на видео беспилотный летательный аппарат.

В результате деревня у подножия горы оказалась засыпана. Из-за инцидента пострадал не только населенный пункт, но и местная река Лонза, засыпанная камнями и мусором. При этом власти не исключают, что ситуация ухудшится в ближайшее время.

Также в Швейцарии заявили о намерении восстановить Блаттен.