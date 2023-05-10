В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране

Средства российского Центрального банка в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).

Средства российского Центрального банка в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные опубликовало в среду швейцарское правительство.

"Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд франков", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что федеральный департамент (министерство) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям проинформировал об этом правительство 10 мая. Правительство напомнило, что 29 марта оно приняло решение "сделать резервы и активы обязательными для отчетности".