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В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране

В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране Средства российского Центрального банка в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).
Другие страны
10 мая 2023 г. 15:36
В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране

Средства российского Центрального банка в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные опубликовало в среду швейцарское правительство.

"Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд франков", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что федеральный департамент (министерство) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям проинформировал об этом правительство 10 мая. Правительство напомнило, что 29 марта оно приняло решение "сделать резервы и активы обязательными для отчетности".

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