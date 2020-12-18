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В Швейцарии легализовали однополые браки

В Швейцарии легализовали однополые браки Закон поддержали 136 депутатов
Другие страны
18 декабря 2020 г. 17:40
В Швейцарии легализовали однополые браки

Федеральное собрание Швейцарии 18 декабря одобрило законопроект, легализирующий в конфедерации однополые браки. Как передает Report, об этом сообщается на сайте парламента.

В Национальном совете (нижняя палата парламента) закон поддержали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, отказались поддерживать 11, семеро воздержались.

Теперь в стране будут разрешены однополые браки.

Против данного закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее намеревалась провести референдум по вопросу однополых браков.

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