В Швейцарии легализовали однополые браки

Закон поддержали 136 депутатов

Федеральное собрание Швейцарии 18 декабря одобрило законопроект, легализирующий в конфедерации однополые браки. Как передает Report, об этом сообщается на сайте парламента.

В Национальном совете (нижняя палата парламента) закон поддержали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, отказались поддерживать 11, семеро воздержались.

Теперь в стране будут разрешены однополые браки.

Против данного закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее намеревалась провести референдум по вопросу однополых браков.