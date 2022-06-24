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В Швейцарии изучают соответствие импорта золота из России режиму санкций

В Швейцарии изучают соответствие импорта золота из России режиму санкций Федеральное таможенное управление Швейцарии изучает вопрос о соответствии режиму санкций проведенной в мае операции по импорту около трех тонн российского золота.
Другие страны
24 июня 2022 г. 13:12
В Швейцарии изучают соответствие импорта золота из России режиму санкций

Федеральное таможенное управление Швейцарии изучает вопрос о соответствии режиму санкций проведенной в мае операции по импорту около трех тонн российского золота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство.

Отмечено, что действующее ныне законодательство Швейцарии не запрещает такой импорт, если золотые слитки были изготовлены в РФ до 7 марта текущего года.

В правительстве пояснили, что таможенное управление "на постоянной основе следит за ситуацией, касающейся импорта золота из России". В мае 2022 года в Швейцарию из Великобритании было ввезено около трех тонн золота российского происхождения на сумму в 194 млн франков. Таможенное ведомство в этой связи "изучает данный импорт с точки зрения действующих санкций".

Bloomberg со ссылкой на швейцарское таможенное ведомство пишет, что приобретенное в мае золото составляет 2% от общего объема ввозимого страной золота. С декабря 2021 года по февраль 2022 года РФ поставила в Швейцарию почти 10 тонн золота.

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