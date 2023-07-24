В Швейцарии из-за торнадо один человек погиб, несколько ранены

Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон. По меньшей мере один человек погиб при падении грузоподъемного крана рядом с железнодорожным вокзалом, несколько человек ранены.

Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон. По меньшей мере один человек погиб при падении грузоподъемного крана рядом с железнодорожным вокзалом, несколько человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает метеорологическая служба Швейцарии и местные СМИ.

"Порывистый ветер со скоростью 217 км/ч был зафиксирован нашей станцией на аэродроме Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром во время грозы, которая внезапно усилилась по мере приближения к региону", - уточняет служба Meteosuisse в своем Twitter-аккаунте.

В социальных сетях сообщается, что движение по нескольким маршрутам прекращено из-за погодных условий.