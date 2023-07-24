О нас

В Швейцарии из-за торнадо один человек погиб, несколько ранены

В Швейцарии из-за торнадо один человек погиб, несколько ранены Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон. По меньшей мере один человек погиб при падении грузоподъемного крана рядом с железнодорожным вокзалом, несколько человек ранены.
Другие страны
24 июля 2023 г. 17:22
В Швейцарии из-за торнадо один человек погиб, несколько ранены

Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон. По меньшей мере один человек погиб при падении грузоподъемного крана рядом с железнодорожным вокзалом, несколько человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает метеорологическая служба Швейцарии и местные СМИ.

"Порывистый ветер со скоростью 217 км/ч был зафиксирован нашей станцией на аэродроме Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром во время грозы, которая внезапно усилилась по мере приближения к региону", - уточняет служба Meteosuisse в своем Twitter-аккаунте.

В социальных сетях сообщается, что движение по нескольким маршрутам прекращено из-за погодных условий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Кыргызстане из-за недостатка электричества введут режим ЧС в энергетической отрасли
В Кыргызстане из-за недостатка электричества введут режим ЧС в энергетической отрасли
24 июля 2023 г. 18:30
В окрестностях Иерусалима произошел лесной пожар
В окрестностях Иерусалима произошел лесной пожар
24 июля 2023 г. 18:13
Танкер для безопасной транспортировки нефти из разрушающегося судна прибыл в Йемен
Танкер для безопасной транспортировки нефти из разрушающегося судна прибыл в Йемен
24 июля 2023 г. 17:01
В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек
В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек
24 июля 2023 г. 16:49
У парламента Израиля задержали 19 протестующих против судебной реформы
У парламента Израиля задержали 19 протестующих против судебной реформы
24 июля 2023 г. 16:42
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
24 июля 2023 г. 16:27
Лидер Красной партии Норвегии ушел в отставку из-за кражи солнцезащитных очков
Лидер "Красной партии" Норвегии ушел в отставку из-за кражи солнцезащитных очков
24 июля 2023 г. 15:54
В Испании по делу о референдуме задержали каталонского евродепутата
В Испании по делу о референдуме задержали каталонского евродепутата
24 июля 2023 г. 15:35
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции
24 июля 2023 г. 15:31
При теракте в Сомали погибли 25 военных
При теракте в Сомали погибли 25 военных
24 июля 2023 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi