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    В Швейцарии граждане проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Швейцария продолжит платить налог на общественное телевидение и радио, а также будет снова пополнять бюджет страны за счет федеральных налогов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таковы результаты референдума, состоявшегося в Швейцарии в воскресенье, которые опубликованы на сайте правительства.

    71,6% жителей страны высказались за то, чтобы продолжать платить за пользование телевизором, радио, а также любой другой техникой, которая может принимать теле- или радиосигнал, включая магнитолы в машинах. Все собранные средства идут на поддержку швейцарских общественных электронных СМИ и частично — частных СМИ.

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