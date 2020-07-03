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В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19

В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19 Всего из-за коронавируса скончалось 1 686 человек
Другие страны
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3 июля 2020 г. 15:30
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19

За сутки в Швейцарии выявлено 134 новых случая COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 32 101 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Всего из-за коронавируса скончалось 1 686 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 614 283 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 15 178 тестов (накануне 15 117). В среднем вирус был найден в 6,3% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. 

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