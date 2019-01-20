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    В Швейцарии два человека погибли при сходе лавин

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли в субботу в результате схода лавин в швейцарских кантонах Фрибур и Во на западе страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал swissinfo.ch.

    По данным портала, сход лавины в муниципалитете Шарме кантона Фрибур был вызван передвижением группы из 14 человек. В результате три человека оказались погребены под снежными массами и были доставлены в больницы на вертолетах. 

    Одного из пострадавших, 55-летнего мужчину, врачам не удалось спасти. 

    Отмечается, что местные власти начали расследование происшествия.

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