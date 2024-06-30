В Швейцарии два человека погибли из-за оползня

Два человека погибли, один пропал без вести вследствие вызванного сильными дождями оползня в кантоне Тичино на юге Швейцарии.

Два человека погибли, один пропал без вести вследствие вызванного сильными дождями оползня в кантоне Тичино на юге Швейцарии.

Как передает Report , об этом сообщила кантональная полиция.

"В связи с оползнем в районе Фонатана спасателями были обнаружены тела двух человека. Сейчас проходит опознание. Ведутся поиски третьего человека, пропавшего без вести", - говорится в сообщении.

Согласно информации полиции кантона Вале, таяние снега в Альпах и ливневые дожди привели в ночь на 30 июня к выходу из берегов реки Роны и нескольких ее притоков.

Немецкий курорт Церматт оказался отрезан от внешнего мира, автомобильное и железнодорожное сообщение с ним закрыто в связи с тем, что река Виспа вышла из берегов и затопила улицы.

На борьбу со стихией в Вале направлены около 320 сотрудников чрезвычайных служб. Власти призвали население отказаться от поездок, не вызванных острой необходимостью, не приближаться к водным потокам, не парковать автомобили на мостах и воздержаться от прогулок на лодках и катерах по Роне, а также на Женевском озере в районе впадения в него Роны.