В Швейцарии число жертв наводнений и оползней выросло до шести человек

Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести человек.
Как передает Report, об этом сообщает издание Matin.
"Число жертв ненастий в выходные в Швейцарии достигло шести", - пишет издание.
Отмечается, что полиция продолжает устанавливать личности погибших. Как минимум четверо из погибших из-за непогоды в Швейцарии являлись гражданами Германии.
Непогода обрушилась на кантоны Вале и Тичино на юге Швейцарии 30 июня, ВС Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий. Маршруты полетов самолетов над Женевой сократились на 50% в результате подтопления помещений центра управления аэронавигацией во время дождя.