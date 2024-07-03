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В Швейцарии число жертв наводнений и оползней выросло до шести человек

В Швейцарии число жертв наводнений и оползней выросло до шести человек Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести человек.
Другие страны
3 июля 2024 г. 17:59
В Швейцарии число жертв наводнений и оползней выросло до шести человек

Число погибших в результате наводнений и оползней в Швейцарии выросло до шести человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание Matin.

"Число жертв ненастий в выходные в Швейцарии достигло шести", - пишет издание.

Отмечается, что полиция продолжает устанавливать личности погибших. Как минимум четверо из погибших из-за непогоды в Швейцарии являлись гражданами Германии.

Непогода обрушилась на кантоны Вале и Тичино на юге Швейцарии 30 июня, ВС Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий. Маршруты полетов самолетов над Женевой сократились на 50% в результате подтопления помещений центра управления аэронавигацией во время дождя.

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