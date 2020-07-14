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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи Свыше 33 тысяч заболевших СOVID-19  выявлены в Швейцарии, за сутки заболели 70 человек
Другие страны
14 июля 2020 г. 16:17
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

Свыше 33 тысяч заболевших СOVID-19  выявлены в Швейцарии, за сутки заболели 70 человек. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 14 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 70 новых заражений (63 накануне и 85 в воскресенье), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 33 016 человек, всего скончалось 1 688 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 690 701 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 4352 теста (накануне 2476). В среднем вирус был найден в 5,7% случаев.

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