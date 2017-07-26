В Швейцарии арестован подозреваемый в нападении с бензопилой

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В результате одной из самых крупных облав в истории Швейцарии арестован мужчина, подозреваемый в нападении с бензопилой на людей в городе Шаффхаузен. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в полиции.

50-летний Франц Врусис был арестован в городе Тальвиль, примерно в 60 км от места происшествия.

Врусис, который, как сообщается, жил в лесу, подозревается в нападении на двух человек в офисе страховой компании.

В операции по поиску нападавшего приняли участие более 100 швейцарских и немецких полицейских.

Во вторник днем швейцарская полиция признала, что спустя более суток после нападения там понятия не имели о том, где находится Врусис, который к тому времени уже мог пересечь границу с Германией.

В поисках следов подозреваемого, у которого уже имеется судимость за незаконное владение оружием, принимали участие вертолет и ищейки.

В итоге полиция обнаружила его в Тальвиле - городе, расположенном к югу от Цюриха.

Нападение произошло 24 июля около 10:40 по местному времени в Шаффхаузене, в районе старого города.

В офисе страховой компании CSS мужчина напал с бензопилой на двух сотрудников. Один человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

Страховая компания сообщила, что Франц Врусис был ее клиентом.