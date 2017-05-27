В шведском Мальме прогремел взрыв - ВИДЕО

© Foto:aftonbladet.se

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В городе Мальме, который является третьим по величине в Швеции, прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на ren.tv, местные СМИ сообщают, что взорвался автомобиль.

По предварительным данным, полиция и экстренные службы уже находятся на месте происшествия. Они оцепили территорию, где произошел взрыв.

В настоящий момент уточняется информация о пострадавших. Известно, что автомобиль находился на парковке. В нем было заложено взрывное устройство.