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    В шведском Мальме прогремел взрыв - ВИДЕО

    По предварительным данным, там взорвался автомобиль© Foto:aftonbladet.se

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В городе Мальме, который является третьим по величине в Швеции, прогремел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на ren.tv, местные СМИ сообщают, что взорвался автомобиль.

    По предварительным данным, полиция и экстренные службы уже находятся на месте происшествия. Они оцепили территорию, где произошел взрыв.

    В настоящий момент уточняется информация о пострадавших. Известно, что автомобиль находился на парковке. В нем было заложено взрывное устройство.

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