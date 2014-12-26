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    В шведском городе подожгли мечеть

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек пострадали в результате поджога мечети в городе Эскильстуна в 90 к...

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек пострадали в результате поджога мечети в городе Эскильстуна в 90 км к западу от столицы Швеции Стокгольма, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    "Кто-то бросил предмет в окно мечети, после чего внутри начался пожар", - приводят издания слова одного из очевидцев происшествия.

    По данным местной полиции, в здании в момент возгорания находились от 15 до 20 человек. Пятеро пострадавших доставлены в больницу с отравлением угарным газом, ссадинами и различными переломами.

    Кто именно устроил поджог, пока не установлено.

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