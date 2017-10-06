В шведском аэропорту обнаружено взрывчатое вещество

© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Полиция обнаружила взрывчатое вещество в багаже у 20-летнего пассажира из Германии в аэропорту шведского города Гетеборг, мужчина задержан, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Полиция Гетеборга сообщила, что изучает подозрительный предмет, обнаруженный в местном аэропорту Ландветтер во время контроля безопасности. Полиция оцепила часть помещений близ зала вылета. На место прибыли взрывотехники, позднее оцепление было снято.

Подозрительным предметом оказались емкости со взрывчатым веществом пероксид ацетона (TATP), которое использовалось в теракте в Париже в ноябре 2015 года и взрыве на стадионе в Манчестере в 2017 году.

Подозреваемый был арестован полицией Гетеборга во время прохождения проверки безопасности для внутренних европейских рейсов.