Глава МИД Швеции: Мы выполнили все условия для вступления в НАТО

Швеция выполнила все условия соглашения с Анкарой, необходимые для вступления в Североатлантический альянс. Королевство ожидает, что Венгрия и Турция вскоре начнут процесс ратификации его вступления в НАТО.

Швеция выполнила все условия соглашения с Анкарой, необходимые для вступления в Североатлантический альянс. Королевство ожидает, что Венгрия и Турция вскоре начнут процесс ратификации его вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Это правда, мы все еще ждем процесса ратификации Турцией. Но сейчас мы подошли к моменту, когда Швеция и Финляндия сделали то, что мы обещали сделать по соглашению с Турцией", - сказал он.