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Глава МИД Швеции: Мы выполнили все условия для вступления в НАТО

Глава МИД Швеции: Мы выполнили все условия для вступления в НАТО Швеция выполнила все условия соглашения с Анкарой, необходимые для вступления в Североатлантический альянс. Королевство ожидает, что Венгрия и Турция вскоре начнут процесс ратификации его вступления в НАТО.
Другие страны
11 января 2023 г. 19:45
Глава МИД Швеции: Мы выполнили все условия для вступления в НАТО

Швеция выполнила все условия соглашения с Анкарой, необходимые для вступления в Североатлантический альянс. Королевство ожидает, что Венгрия и Турция вскоре начнут процесс ратификации его вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Это правда, мы все еще ждем процесса ратификации Турцией. Но сейчас мы подошли к моменту, когда Швеция и Финляндия сделали то, что мы обещали сделать по соглашению с Турцией", - сказал он.

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