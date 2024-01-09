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В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ в 5-10 раз

В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ в 5-10 раз Цена на необходимые для Украины боеприпасы поднялась в 5-10 раз по сравнению с весной 2022 года.
Другие страны
9 января 2024 г. 13:36
В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ в 5-10 раз

Цена на необходимые для Украины боеприпасы поднялась в 5-10 раз по сравнению с весной 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

"Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в 5-10 раз, если сравнить с тем, что было до начала войны", - рассказал он в интервью Sveriges Radio.

Цена снарядов для артиллерийской установки Archer, которую Швеция предоставила Вооруженным силам Украины, поднялась по сравнению с 2021 годом в 8 раз.

"Идет массивное вооружение, о нем думаем не только мы, но и большая часть Европы. Вместе с потребностями Украины это создает колоссальный спрос и конкуренцию за место в очереди", - продолжил Клаэссон.

Первыми в очереди как правило оказываются те, кто размещают крупные заказы на длительную перспективу. Чем больше таких заказчиков, тем большие средства могут быть инвестированы в военно-промышленный комплекс, отмечает SR.

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