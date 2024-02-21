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В Швеции заявили о нехватке вооружения после оказания помощи Украине

В Швеции заявили о нехватке вооружения после оказания помощи Украине Армия Швеции сейчас не может восполнить недостаток в своих запасах вооружения, возникший в связи с предоставлением военной помощи Украине, из-за нехватки средств.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 10:00
В Швеции заявили о нехватке вооружения после оказания помощи Украине

Армия Швеции сейчас не может восполнить недостаток в своих запасах вооружения, возникший в связи с предоставлением военной помощи Украине, из-за нехватки средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу SVT в понедельник заявил командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдрофс.

"Финансовой компенсации, выделяемой вооруженным силам [правительством Швеции], недостаточно, чтобы заменять вагон за вагоном [переданного оружия]". Тот факт, что армия в течение определенного времени испытывает нехватку вооружения, означает, что оборонный потенциал Швеции снижается", - сказал он.

Дополнительно осложняет ситуацию то, что сейчас цены на оружие и военную технику выросли, для некоторых военных товаров - в два и более раза, отмечает SVT. Шведская армия также испытывает нехватку личного состава, так как, по оценкам телеканала, значительное количество военнослужащих уехали в Украину в качестве инструкторов и консультантов для ВСУ.

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