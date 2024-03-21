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В Швеции заявили, что роль НАТО в организации помощи Украине может вырасти

В Швеции заявили, что роль НАТО в организации помощи Украине может вырасти Роль НАТО в организации поддержки Украине может возрасти в случае избрания Дональда Трампа президентом США.
Другие страны
21 марта 2024 г. 16:30
В Швеции заявили, что роль НАТО в организации помощи Украине может вырасти

Роль НАТО в организации поддержки Украине может возрасти в случае избрания Дональда Трампа президентом США.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу SVT заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон по итогам встречи контактной группы по военному содействию Киеву на американской военной базе Рамштайн в Германии.

По его словам, в случае избрания Трампа работа в этом направлении будет вестись в большей степени альянсом, нежели США.

"Речь идет частично о созданном этим летом в Вильнюсе Совете Украина - НАТО, частично о фонде, используемом НАТО для оказания Украине помощи топливом и различными военными поставками", - отметил он.

Йонсон также подчеркнул необходимость продолжения помощи Украине.

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