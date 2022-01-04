В Швеции зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID за сутки

В Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс человек.

В Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс об этом сообщили европейские СМИ.

Так, 30 декабря 2021 года в стране за день выявили 11 507 заразившихся. До этого столь высокое число заболевших регистрировали в конце декабря 2020 года.

В Швеции публикуют данные о ежедневно выявляемых случаях позднее, поскольку первоначальная цифра, как правило, становится выше, так как в органах здравоохранения пересматривают число зараженных в сторону повышения, когда поступают дополнительные данные.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 1,3 млн зараженных, скончались более 15,2 тыс человек.