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В Швеции зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID за сутки

В Швеции зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID за сутки В Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс человек.
Другие страны
4 января 2022 г. 20:41
В Швеции зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID за сутки

В Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс об этом сообщили европейские СМИ.

Так, 30 декабря 2021 года в стране за день выявили 11 507 заразившихся. До этого столь высокое число заболевших регистрировали в конце декабря 2020 года.

В Швеции публикуют данные о ежедневно выявляемых случаях позднее, поскольку первоначальная цифра, как правило, становится выше, так как в органах здравоохранения пересматривают число зараженных в сторону повышения, когда поступают дополнительные данные.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 1,3 млн зараженных, скончались более 15,2 тыс человек.

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