В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы со времен пандемии

Швеция по-прежнему находится в состоянии рецессии, а безработица в стране является самой высокой за последние 10 лет, за исключением периода пандемии.

Швеция по-прежнему находится в состоянии рецессии, а безработица в стране является самой высокой за последние 10 лет, за исключением периода пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

Безработица среди людей в возрасте 15-74 лет сейчас составляет 8,3%. Это такой же показатель, как и в предыдущем квартале, когда наблюдался небольшой рост в годовом выражении.

"По оценкам, в этом году рецессия достигла самого низкого показателя, и в будущем ожидается восстановление экономики. Безработица остается высокой, особенно среди тех, кто родился за границей", - отметили в канцелярии.

Министр рынка труда и интеграции Йохан Персон отмечает, что каждый безработный должен и сам прилагать усилия для трудоустройства, "например изучая шведский язык, получая образование и приобретая знания о том, как устроено шведское общество". В законопроекте бюджета на 2024 год правительство выделило больше средств на профобучение.