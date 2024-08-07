О нас

В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы со времен пандемии

В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы со времен пандемии Швеция по-прежнему находится в состоянии рецессии, а безработица в стране является самой высокой за последние 10 лет, за исключением периода пандемии.
Другие страны
7 августа 2024 г. 15:54
В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы со времен пандемии

Швеция по-прежнему находится в состоянии рецессии, а безработица в стране является самой высокой за последние 10 лет, за исключением периода пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

Безработица среди людей в возрасте 15-74 лет сейчас составляет 8,3%. Это такой же показатель, как и в предыдущем квартале, когда наблюдался небольшой рост в годовом выражении.

"По оценкам, в этом году рецессия достигла самого низкого показателя, и в будущем ожидается восстановление экономики. Безработица остается высокой, особенно среди тех, кто родился за границей", - отметили в канцелярии.

Министр рынка труда и интеграции Йохан Персон отмечает, что каждый безработный должен и сам прилагать усилия для трудоустройства, "например изучая шведский язык, получая образование и приобретая знания о том, как устроено шведское общество". В законопроекте бюджета на 2024 год правительство выделило больше средств на профобучение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sweden records highest unemployment since pandemic

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву
1 августа 2024 г. 21:41
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение
1 августа 2024 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi