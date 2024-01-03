В Швеции зафиксировали самую холодную ночь за 25 лет

В северном регионе Швеции в Норрботтене столбики термометров опустились до отметки минус 43,6 градуса по Цельсию.

В северном регионе Швеции в Норрботтене столбики термометров опустились до отметки минус 43,6 градуса по Цельсию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это самая низкая температура в январе в Швеции за последние 25 лет.

"Это также самый низкий показатель за всю историю на этой станции. Это самая низкая температура с тех пор, как в 1888 году начали проводить измерения", - сказал метеоролог Виктор Бергман в интервью телеканалу SVT.

Из-за холодов в нескольких пунктах на севере королевства были отменены рейсы поездов и автобусов.