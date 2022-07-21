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В Швеции зафиксировали рекордную за 30 лет жару

В Швеции зафиксировали рекордную за 30 лет жару Рекордная за 30 лет жара была зафиксирована в среду на юге Швеции, термометр показал там 35,3 градуса по Цельсию.
Другие страны
21 июля 2022 г. 09:58
В Швеции зафиксировали рекордную за 30 лет жару

Рекордная за 30 лет жара была зафиксирована в среду на юге Швеции, термометр показал там 35,3 градуса по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Шведское телевидение.

"Это самая высокая температура за последние 30 лет, подобные показатели можно было наблюдать лишь в 1992 году", - пояснила метеоролог Тура Томасдоттир.

Тогда термометр остановился на отметке 35,2 градуса.

По предварительной оценке метеорологов, в четверг рекорд температуры снова будет побит. Ожидается, что жара спадет лишь к пятнице.

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