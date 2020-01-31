В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Швеции в регионе Йончопинг, заболевшая женщина ранее посещала город Ухань.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении шведского Агентства по охране здоровья населения.

"Этого следовало ожидать, учитывая, что люди много путешествуют. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах", - приводятся в заявлении слова представителя ведомства Карин Тегмарк Виссел.

"Единичный случай - не повод говорить об эпидемии на территории Швеции, этот риск мы по-прежнему оцениваем как весьма низкий", - сказала она.

Пациентка прилетела в Швецию 24 января, на тот момент у нее не было каких-либо симптомов. Она сама обратилась к медикам, когда у нее начался сильный кашель. В настоящее время она находится на карантине, врачи не считают, что она тяжело больна.