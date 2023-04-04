В Швеции задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

Полиция безопасности Швеции (SAPO) задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта. Предполагается, что они связаны с международным исламистским экстремизмом.

Полиция безопасности Швеции (SAPO) задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта. Предполагается, что они связаны с международным исламистским экстремизмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник в пресс-релизе SAPO.

Аресты произошли утром во вторник в городах Эскильстуна, Линчёпинг и Стрэнгнэс в центральной Швеции. Все задержанные подозреваются в планировании терактов на территории страны, однако о непосредственной подготовке самих акций речь не идет.

"Часто для ликвидации угрозы полиции безопасности приходится действовать на ранней стадии. Мы не можем ждать, пока преступление будет совершено. Данное дело - одно из многих, с которыми полиция безопасности работала после протестов, направленных против шведского государства в связи с привлекшим всеобщее внимание сожжением Корана в январе, после которого звучат международные призывы к терактам", - приводятся в пресс-релизе SAPO слова заместителя начальника контртеррористического отдела Сусанны Трехёрнинг.

Как сообщает прокуратура, решение о заключении мужчин под стражу или освобождении будет принято не позднее пятницы, 7 апреля.