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В Швеции задержали мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта

В Швеции задержали мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта Они отказываются признать вину
Другие страны
6 апреля 2021 г. 16:34
В Швеции задержали мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта

Полиция безопасности задержала в минувшую пятницу двоих подозреваемых в подготовке теракта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает телеканал SVT.

В ходе операции были также изъяты электронные носители с большим объемом информации, которая в настоящее время тщательно изучается. В понедельник подозреваемые - мужчина и женщина в возрасте 30 лет - были взяты под арест. Им инкриминируется участие в преступлениях, произошедших в районе Стокгольма между 2 января и 2 апреля.

Главный прокурор Национального управления по делам, связанным с безопасностью, руководитель следствия Пер Линдквист пока не уточняет, в совершении каких действий подозреваются фигуранты. Оба отказываются признать вину в предъявленных им преступлениях.

Обвинения должны быть предъявлены прокуратурой не позднее 19 апреля.

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