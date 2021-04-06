В Швеции задержали мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта

Они отказываются признать вину

Полиция безопасности задержала в минувшую пятницу двоих подозреваемых в подготовке теракта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает телеканал SVT.

В ходе операции были также изъяты электронные носители с большим объемом информации, которая в настоящее время тщательно изучается. В понедельник подозреваемые - мужчина и женщина в возрасте 30 лет - были взяты под арест. Им инкриминируется участие в преступлениях, произошедших в районе Стокгольма между 2 января и 2 апреля.

Главный прокурор Национального управления по делам, связанным с безопасностью, руководитель следствия Пер Линдквист пока не уточняет, в совершении каких действий подозреваются фигуранты. Оба отказываются признать вину в предъявленных им преступлениях.

Обвинения должны быть предъявлены прокуратурой не позднее 19 апреля.