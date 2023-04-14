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В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже

В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже Шведская полиция арестовала гражданку России на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. Она подозревается в промышленном шпионаже.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 16:05
В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже

Шведская полиция арестовала гражданку России на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. Она подозревается в промышленном шпионаже.

Как передает Report, об этом сообщает шведский телеканал TV4 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, операция по задержанию россиянки была проведена в условиях строжайшей секретности.

Пресс-секретарь Службы госбезопасности Швеции (СЭПО) Габриэль Вернштедт подтвердил, что полиция провела операцию по задержанию человека на НПЗ в Гетеборге, но не стал сообщать никаких подробностей дела.

Как сообщает TV4, в рамках расследования этого дела шведская полиция провела обыски в нескольких местах и допросила несколько человек. Пресс-секретарь НПЗ Дани Бактег заявил телеканалу, что подозреваемое лицо работало на заводе в момент, когда в здание ворвалась полиция. Задержанный работает на одного из субподрядчиков Preem, добавил Бактег, не уточняя пол подозреваемого.

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