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В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана перед зданиями госучреждений

В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана перед зданиями госучреждений Швеция, которая ждет одобрения Анкары в рамках процесса по членству в НАТО, совершила провокацию против Турции. Так, в городе Гетеборг перед зданиями госучреждений были вывешены флаги запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РKК).
Другие страны
18 апреля 2023 г. 13:39
В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана перед зданиями госучреждений

Швеция, которая ждет одобрения Анкары в рамках процесса по членству в НАТО, совершила провокацию против Турции. Так, в городе Гетеборг перед зданиями госучреждений были вывешены флаги запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РKК).

Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak.

"Швеция не прекратила ни поддержку терроризма, ни борьбу с исламофобией. Она не выполнила свои обязательства. В то время как от нее ожидали конкретных шагов в процессе вступления в НАТО, она отстала в своем поведении от Финляндии. Великое национальное собрание Турции начало процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО, а в отношении Швеции решение еще не принято" , - пишет издание.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.

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