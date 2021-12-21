В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Шведские власти с 23 декабря введут новые ограничительные меры на фоне роста числа заражений COVID-19 и нового штамма коронавируса "омикрон".

Шведские власти с 23 декабря введут новые ограничительные меры на фоне роста числа заражений COVID-19 и нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

"У нас есть новый вариант вируса, и мы находимся в новом положении... Помимо призыва к вакцинации, мы имеем меры, которые вступят в силу с 23 декабря", - сказала Андерссон на пресс-конференции.

Премьер-министр рекомендовала перейти на удаленный режим всем, у кого есть такая возможность. В ресторанах будет введено требование соблюдения одного метра дистанции между столиками, а количество людей на частных мероприятиях в помещениях не должно превышать 50 человек.