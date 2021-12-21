О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19 Шведские власти с 23 декабря введут новые ограничительные меры на фоне роста числа заражений COVID-19 и нового штамма коронавируса "омикрон".
Другие страны
21 декабря 2021 г. 20:02
В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Шведские власти с 23 декабря введут новые ограничительные меры на фоне роста числа заражений COVID-19 и нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

"У нас есть новый вариант вируса, и мы находимся в новом положении... Помимо призыва к вакцинации, мы имеем меры, которые вступят в силу с 23 декабря", - сказала Андерссон на пресс-конференции.

Премьер-министр рекомендовала перейти на удаленный режим всем, у кого есть такая возможность. В ресторанах будет введено требование соблюдения одного метра дистанции между столиками, а количество людей на частных мероприятиях в помещениях не должно превышать 50 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveç "omikron"un yayılması ilə bağlı yeni məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

Самое важное

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
21 декабря 2021 г. 18:37
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
20 декабря 2021 г. 14:15
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
20 декабря 2021 г. 13:04
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
20 декабря 2021 г. 13:01
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
20 декабря 2021 г. 12:06
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
20 декабря 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi